Calfrac Well Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Calfrac Well Services gab am 29.04.2021 die Zahlen für das am 31.03.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,600 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Calfrac Well Services ein EPS von -42,500 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 241,6 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 20,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 305,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at