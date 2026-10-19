Calian Group Confirms Will Majic As CFO, Names Kristine McTaggart President Of Essential Industries

(RTTNews) - Monday, Calian Group Ltd. (CGY.TO, CLNFF.PK) announced the permanent appointment of Will Majic as Chief Financial Officer.

Majic has served as acting Chief Financial Officer since February 2026. Before that, he had played a significant role in strengthening the company's financial operations.

Concurrently, it also announced the appointment of Kristine McTaggart as President of Essential Industries, who most recently served as Senior Vice-President of Operations at Dialogue Health.

Both appointments were effective immediately.

The appointments are expected to strengthen Calian's executive leadership team by bringing the financial discipline, operational expertise and strategic focus needed to advance its long-term ambitions, scale its capabilities and deliver sustainable value for customers and shareholders.

Calian's stock closed trading at $59.65 on the OTC Markets.