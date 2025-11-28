|
Calian Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Calian Technologies hat am 26.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 1,82 CAD gegenüber -0,050 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Calian Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 203,2 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 181,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 12,16 Prozent gesteigert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,78 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Calian Technologies 0,950 CAD je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 774,11 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte Calian Technologies 746,61 Millionen CAD umgesetzt.
