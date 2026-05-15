CaliberCos A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CaliberCos A hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CaliberCos A ein EPS von -3,830 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 40,91 Prozent zurück. Hier wurden 4,3 Millionen USD gegenüber 7,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at