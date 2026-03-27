CaliberCos A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CaliberCos A gab am 25.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,24 USD gegenüber -10,140 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 4,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 52,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

CaliberCos A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 7,700 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -17,920 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 60,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,10 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 51,12 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at