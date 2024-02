Calibre Mining präsentierte Quartalsergebnisse

Calibre Mining stellte am 21.02.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,050 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Calibre Mining 0,030 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 151,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Calibre Mining hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,250 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,130 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 758,12 Millionen CAD gegenüber 524,74 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at