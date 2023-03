Calibre Scientific erwirbt SciQuip, einen britischen Anbieter von wissenschaftlicher Ausrüstung, Laborbedarf und Dienstleistungen

LOS ANGELES, March 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific freut sich, die Übernahme von SciQuip Ltd. bekannt zu geben, einem im Vereinigten Königreich ansässigen Anbieter von wissenschaftlicher Ausrüstung, Laborbedarf und Dienstleistungen für Kunden aus den Bereichen Forschung, Universität, Krankenhaus und Biopharmazie. SciQuip ist die 12. Übernahme von Calibre Scientific auf den Britischen Inseln und erweitert das Produkt- und Dienstleistungsangebot von Calibre Scientific in dieser Region.



SciQuip ist ein führendes Unternehmen für Laborbedarf im Vereinigten Königreich und bietet ein breit gefächertes und diversifiziertes Portfolio an, das Produktlinien von Zentrifugation, Inkubation, Öfen, Gefriergeräten, Gefriertrocknung, Flüssigkeitshandhabung bis hin zu unternehmenskritischer Laborausrüstung umfasst. Darüber hinaus bietet SciQuip eine Vielzahl von Verbrauchsmaterialien zusammen mit umfassender technischer Verkaufsunterstützung sowie Reparatur- und Wartungsdienstleistungen an, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.

Mit dieser Übernahme stärkt Calibre Scientific seine Aktivitäten im Vereinigten Königreich und diversifiziert sein bestehendes Produkt- und Dienstleistungsportfolio auf dem Markt für Laborbedarf weiter. "SciQuip ist ein spannender Zugewinn für die Calibre Scientific-Familie, da dieses Unternehmen mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung mit Geräten und eine Reihe von ergänzenden Produkten und Dienstleistungen mitbringt, um unseren Geschäftsbereich Lab Products & Services weiter zu stärken", so Ben Travis, Chief Executive Officer von Calibre Scientific. "Wir freuen uns, mit unseren wachsenden Life-Science- und Diagnostiklösungen, unserem Geräteangebot und unserer globalen Vertriebsplattform unser Leistungsspektrum für Labore in aller Welt weiter ausbauen zu können."

"SciQuip ist seit jeher bestrebt, seinen Kunden auf möglichst nachhaltige Art und Weise Geräte, Zubehör und Dienstleistungen von höchster Qualität zu bieten", sagte Matt Brooksbank, Managing Director von SciQuip. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Calibre Scientific, da es klare Synergien und gemeinsame Werte zwischen den Unternehmen gibt, die SciQuip zu neuen Dimensionen führen können."

Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein diversifizierter globaler Anbieter von biowissenschaftlichen Reagenzien, Werkzeugen, Instrumenten und anderen Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und biopharmazeutische Gemeinschaften. Calibre Scientific verfügt über ein Portfolio von Life-Science- und Diagnostik-Unternehmen, die eine unübertroffene Fähigkeit haben, die Herausforderungen ihrer Kunden in ihren jeweiligen Märkten zu meistern. Unsere globale Reichweite erstreckt sich auf über 175 Länder und unterstützt Kunden auf der ganzen Welt. Calibre Scientific hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien (USA), und baut sein Produktangebot und seine globale Präsenz für Labore in einer Vielzahl von Branchen und Regionen weiter aus.