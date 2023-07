CALIDA Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

CALIDA Holding AG: Halbjahresabschluss 2023



27.07.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung Calida GROUP Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement Sursee (Schweiz), 27. Juli 2023 Halbjahresabschluss 2023: CALIDA GROUP mit leichtem Umsatzrückgang Fokussierung auf Optimierung der Kernmarken CALIDA, AUBADE und LAFUMA MOBILIER sowie beschleunigte Integration von COSABELLA Leichter Umsatzrückgang auf Gruppenstufe im ersten Halbjahr um 2.0% währungsbereinigt auf CHF 160.2 Mio.

Profitable Schlüsselmarken CALIDA, AUBADE und LAFUMA MOBILIER weiterhin robust dank loyaler Kundschaft

CALIDA mit währungsbereinigtem Umsatzwachstum um 7.0%, AUBADE mit solidem Resultat und LAFUMA MOBILIER mit deutlich verlangsamter Geschäftsentwicklung

COSABELLA noch hinter Akquisitionszielen Investitionen in Integration und Produktentwicklung zur Nutzung des Potenzials

Positive Entwicklung in allen «Direct-to-Consumer» Vertriebskanälen 31.1% der Umsätze über eigenen Onlinehandel generiert

Reduktion des Betriebsgewinns auf CHF 8.2 Mio. EBIT-Marge bei 5.1%

Halbjahresresultat von Wertberichtigung bei ERLICH TEXTIL wesentlich beeinflusst

Fokus auf höhere Profitabilität und hohen operativen Cash Flow «In einem von Unsicherheiten getrübten Marktumfeld, das die Konsumentenstimmung vielerorts massgeblich trübte, hat die CALIDA GROUP einen im Vorjahresvergleich leicht tieferen Umsatz erzielt. Unsere Marken CALIDA, AUBADE und LAFUMA MOBILIER haben sich als robust erwiesen, primär dank einer loyalen Kundschaft, welche die hochwertigen Produkte sehr schätzt. Der Umsatz der akquirierten US-Lingeriemarke COSABELLA blieb im ersten Halbjahr dank positiver Entwicklung im E-Commerce stabil. Mithilfe von Knowhow-Synergien und einer beschleunigten Integration von COSABELLA soll das Marken- und Marktpotential genutzt werden. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres hat sich in der CALIDA GROUP einiges verändert. Nun gilt unser Augenmerk einer höheren Profitabilität und einem nachhaltig hohen operativen Cash Flow. Die bewährten Marken CALIDA, AUBADE und LAFUMA MOBILIER sowie das Entwicklungspotential von COSABELLA kombiniert mit der finanziellen Solidität der Gruppe bilden ein starkes Fundament für die künftige Entwicklung unserer Gruppe», kommentiert Felix Sulzberger, exekutiver Verwaltungsratspräsident der CALIDA GROUP, den Halbjahresabschluss 2023. Operative Fokussierung auf profitable Schlüsselmarken nicht fortgeführter Geschäftsbereich überlagert Halbjahresresultat Insgesamt erzielte die CALIDA GROUP mit den fortgeführten Geschäftsbereichen einen Umsatz von CHF 160.2 Mio., der damit währungsbereinigt um 2.0% tiefer liegt als im ersten Halbjahr 2022. Der Umsatz wurde durch Wechselkurseffekte um 3.8% negativ beeinflusst. Auf Markenebene gelang der Traditionsmarke CALIDA trotz der herausfordernden Umstände eine weitere und erfreuliche Umsatzsteigerung: Die Kernmarke steuerte währungsbereinigt einen um 7.0% gesteigerten Umsatz von CHF 72.2 Mio. zum Gruppenumsatz bei und erweist sich erneut als äusserst solide und resistent. Mit ihrem hohen Qualitätsanspruch wird CALIDA weiterhin auf Produkt- und Marketinginnovationen setzen und die Kundenorientierung in allen Kanälen weiter vorantreiben. Der Fokus auf E-Commerce wird mithilfe gezielter organisatorischer Optimierungen bei CALIDA GROUP DGTL (vormals REICH ONLINE SOLUTIONS) weiter geschärft. Der von CALIDA GROUP DGTL mitbetriebene Webshop onmyskin.com wird ab 2024 eingestellt, um den Onlinehandel der Gruppenmarken stärker zu fördern. AUBADE war im ersten Halbjahr 2023 nach einem überdurchschnittlichen Wachstum in den letzten drei Jahren mit einer Konsolidierungsphase konfrontiert und musste einen Umsatzrückgang um 6.3% (währungsbereinigt) hinnehmen. Trotz diesem leichten Rückgang liegen die Umsätze deutlich über dem Niveau von vor der COVID-Pandemie. Die Produktentwicklung hat bei AUBADE höchsten Stellenwert: AUBADE wird im 2. Halbjahr und auch 2024 mit attraktiven und innovativen neuen Produktlinien im hochpreisigen Luxussegment am Markt sein und so die hohe Profitabilität weiter stärken. LAFUMA MOBILIER musste im ersten Halbjahr 2023 einen Grossteil des starken Umsatzwachstums während der COVID-Jahre preisgeben und weist einen um 27.6% (währungsbereinigt) tieferen Umsatz von CHF 37.1 Mio. aus. Durch die Rückkehr der asiatischen Konkurrenz, hohe Lagerbestände im Handel und ein meteorologisch schlechtes Frühjahr mit schlechten Abverkäufen litt LAFUMA MOBILIER unter einem dreifach negativen Effekt. Trotz der herausfordernden Voraussetzungen erzielte LAFUMA MOBILIER ein positives Ergebnis, das deutlich über den Resultaten vor der Pandemie liegt. Dies beweist die Solidität des Geschäftsmodells und lässt erwarten, dass LAFUMA MOBILIER nach dem Abbau der hohen Lagersituation und dank der hohen Investitionen in den digitalen Vertrieb sowie in die Internationalisierung in den kommenden Jahren zur gewohnt hohen Profitabilität und positivem Wachstum zurückkehren wird. Der Umsatz der im Mai 2022 akquirierten US-Lingeriemarke COSABELLA reduzierte sich im Vorjahresvergleich leicht um 0.9% auf CHF 11.5 Mio. Die erfreuliche deutliche Steigerung des E-Commerce-Umsatzes um 21.9% konnte den deutlichen Rückgang der Umsätze im schwierigen Wholesale-Kanal von 32.6% nicht vollständig kompensieren. COSABELLA liegt insgesamt noch deutlich hinter den Akquisitionszielen, so dass zielgerichtet in die weitere Integration der Marke sowie in die Bereiche Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb investiert wird, um das vorhandene Potential nutzen zu können. Signifikant vom anhaltend schwierigen Umfeld gebremst wurde die Entwicklung der neu akquirierten Marke ERLICH TEXTIL, so dass eine Weiterführung für die CALIDA GROUP strategisch nicht mehr sinnvoll ist.

Positive Entwicklung in allen «Direct-to-Consumer» Vertriebskanälen Wie bereits im Vorjahr hat sich das starke Wachstum des Onlinehandels normalisiert und liegt nach einer währungsbereinigten Steigerung des E-Commerce-Umsatzes von 28.3% im Vorjahresvergleich bei CHF 49.8 Mio. Über die fortgeführten Geschäftsbereiche hinweg generiert die CALIDA GROUP 31.1% ihrer Umsätze mit dem eigenen Onlinehandel. Im Wholesale-Kanal musste eine Umsatzminderung von 21.6% hingenommen werden, stark beeinflusst vom Rückgang bei LAFUMA MOBILIER. Demgegenüber überstiegen die Umsätze via Retail und vor allem Space Management die Vorjahresniveaus um 3.5% respektive 9.9%. Die CALIDA GROUP weist einen im Vorjahresvergleich um 56.5% tieferen bereinigten Betriebsgewinn von CHF 8.2 Mio. aus. Dieser Rückgang ist insbesondere auf den Umsatzrückgang bei LAFUMA MOBILIER und AUBADE zurückzuführen. Daraus resultiert eine EBIT-Marge von 5.1% (Vorjahr: 11.1%) und ein bereinigtes EBITDA von CHF 11.3 Mio. Die mit der Devestition von ERLICH TEXTIL verbundenen Wertberichtigungen und Rückstellungen schlagen sich im Unternehmensergebnis nieder: Die fortgeführten Geschäftsbereiche generierten einen Unternehmensgewinn von CHF 6.1 Mio. (-56.7%), zusammen mit dem nicht fortgeführten Geschäftsbereich ERLICH TEXTIL resultiert ein Unternehmensverlust von CHF 15.1 Mio. Der Free Cash Flow bleibt aufgrund der tieferen Umsätze sowie der weiterhin hohen Lagerbestände negativ mit CHF -19.0 Mio. (Vorjahr: CHF -36.0 Mio.). Die Nettoliquidität sank aufgrund des höheren Working Capitals sowie Investitionen und der Dividendenauszahlung von CHF 20.1 Mio. per Ende 2022 auf CHF -8.5 Mio. Die bereinigte Eigenkapitalquote liegt bei 62.4% (Ende 2022: 67.2%). Fokus auf höhere Profitabilität und Cash Flow Die Umsetzung der Wachstumsstrategie ACCELERATE 2026 brachte nicht die geplante Unternehmensentwicklung, sondern wirkte sich gar negativ auf die Finanzlage der Gruppe aus. Deshalb entschied sich der Verwaltungsrat im Frühling zu einer Strategieüberprüfung. Ein erstes Ergebnis ist der Entscheid der Devestition von ERLICH TEXTIL. Im zweiten Halbjahr wird der Verwaltungsrat die strategische Ausrichtung der Gruppe diskutieren. Im ersten Halbjahr 2023 kam es zu Veränderungen in der Geschäftsleitung der CALIDA GROUP. Der bisherige CEO der Gruppe, Timo Schmidt-Eisenhart, hat das Unternehmen per Ende Juni 2023 verlassen. Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger wird zu gegebener Zeit präsentiert. In der Zwischenzeit wird Felix Sulzberger als exekutiver Verwaltungsratspräsident zusammen mit den übrigen Geschäftsleitungsmitgliedern sowie mit der Unterstützung der General Manager der Marken die Aufgaben des Gruppen-CEOs übernehmen. Seit dem 1. Juli 2023 agiert Dave Müller als CFO der CALIDA GROUP. Dave Müller kennt die CALIDA GROUP bereits sehr gut, war er doch in den letzten zehn Jahren in verschiedenen leitenden Positionen im Bereich Finanzen bei der Marke CALIDA tätig. Patricia Gandji, seit der Generalversammlung 2022 als unabhängige Verwaltungsrätin bei der CALIDA GROUP, tritt per sofort aus persönlichen Gründen zurück. Sie hat während ihrer Amtszeit im Verwaltungsrat aktiv an der Unternehmensentwicklung mitgewirkt und wichtige Impulse insbesondere auch in Bezug auf die internationale Entwicklung und die Förderung des Talentpools gegeben. Der Verwaltungsrat dankt Patricia Gandji für die wertvollen Beiträge und bedauert den Rücktritt. Die CALIDA GROUP geht von einem anhaltend anspruchsvollen Umfeld aus, das die Konsumentenstimmung kurzfristig nicht aufhellen wird. So wird zum Ende des Geschäftsjahres ein währungsbereinigter Umsatz und ein EBIT der fortgeführten Geschäftsbereiche der Gruppe unter dem hohen Vorjahresniveau erwartet. Für weitere Informationen: Calida Holding AG investor.relations@calidagroup.com Jürg Stähelin, IRF Tel.: +41 43 244 81 51 staehelin@irf-reputation.ch Finanzkalender 2023/24 Jahresergebnisse 2023 23. Februar 2024 Telefonkonferenz: CALIDA GROUP Halbjahresergebnisse 2023



Datum: Donnerstag, 27. Juli 2023

Zeit: 09.00 Uhr (MEZ)



Alle Unterlagen finden Sie auf der Investorenseite auf www.calidagroup.com: Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Halbjahresbericht 2023

Key Figures CALIDA GROUP (Halbjahr) Geldwerte in MCHF 2023 2022 ± ± % ± %3 Nettoverkaufserlös1 160.2 170.0 -9.8 - 5.8% - 2.0% CALIDA 72.2 69.6 2.6 + 3.7% + 7.0% AUBADE 34.4 38.4 -4.0 - 10.4% - 6.3% LAFUMA MOBILIER 37.1 53.7 -16.6 - 30.9% - 27.6% COSABELLA 11.5 1.9 9.6 Nettoverkaufserlös E-Commerce 1 49.8 40.6 9.2 + 22.7% + 28.3% Bereinigter EBITDA1 11.3 21.6 -10.3 Bereinigte EBITDA-Marge (%) 7.1% 12.7% Bereinigter Betriebsgewinn (EBIT)1 8.2 18.8 -10.6 Bereinigte EBIT-Marge (%) 5.1% 11.1% Unternehmensverlust /-gewinn1 -15.1 28.0 -43.1 Free Cash Flow2 -19.0 -36.0 17.0 Eigenkapitalquote (%) - gemäss APM2 62.4% 66.7% Personalbestand2 2540 2388 152 1 aus fortgeführten Geschäftsbereichen 2 aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen 3 währungsbereinigt Die CALIDA GROUP ist ein global tätiges Unternehmen für premium Unterwäsche mit Hauptsitz in der Schweiz. Sie besteht aus den Marken CALIDA, AUBADE und COSABELLA im Unterwäsche- und Lingeriesegment sowie der Outdoor-Mobelmarke LAFUMA MOBILIER. Die CALIDA GROUP steht für qualitativ hochwertige Produkte, welche die Kunden jeden Tag aufs Neue begeistern. Im ersten Halbjahr 2023 erzielte die Gruppe mit über 2500 Mitarbeitenden einen Umsatz von über CHF 160 Millionen. Die Namenaktien der Calida Holding AG (CALN) werden an der SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

