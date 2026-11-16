Calidi Biotherapeutics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Calidi Biotherapeutics stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -35,360 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at