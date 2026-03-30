Calidi Biotherapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Calidi Biotherapeutics hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,56 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Calidi Biotherapeutics ein EPS von -31,390 USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,950 USD beziffert. Im Vorjahr waren -35,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at