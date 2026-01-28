Southern California Bancorp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2P4W3 / ISIN: US84252A1060
|
28.01.2026 14:38:53
California BanCorp. Profit Retreats In Q4
(RTTNews) - California BanCorp. (BCAL) announced earnings for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $16.42 million, or $0.50 per share. This compares with $16.77 million, or $0.51 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 3.7% to $42.91 million from $44.54 million last year.
California BanCorp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $16.42 Mln. vs. $16.77 Mln. last year. -EPS: $0.50 vs. $0.51 last year. -Revenue: $42.91 Mln vs. $44.54 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Southern California Bancorp Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Southern California Bancorp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Southern California Bancorp Registered Shs
|18,00
|-2,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.