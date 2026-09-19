20.09.2026 00:59:57

California Cracks Down on Influencers’ Undisclosed Political Ads

Under a new law, creators could face fines of $5,000 per post if they don’t disclose that they were paid to make political content.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
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