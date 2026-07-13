Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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14.07.2026 00:52:11
California leads lawsuit to block Paramount Warner Bros mega merger
A dozen US states are taking legal action to halt the largest media consolidation in Hollywood history.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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