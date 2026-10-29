California Nanotechnologies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

California Nanotechnologies hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,3 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 1,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at