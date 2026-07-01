California Nanotechnologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

California Nanotechnologies stellte am 29.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.

California Nanotechnologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,2 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Gegenüber dem Vorjahr hat California Nanotechnologies im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 55,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,87 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 8,62 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at