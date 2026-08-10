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10.08.2026 15:25:34
California Resources Corporation Bottom Line Advances In Q2
(RTTNews) - California Resources Corporation (CRC) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $514 million, or $5.76 per share. This compares with $172 million, or $1.92 per share, last year.
Excluding items, California Resources Corporation reported adjusted earnings of $88 million or $0.99 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 32.6% to $1.297 billion from $978 million last year.
California Resources Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $514 Mln. vs. $172 Mln. last year. -EPS: $5.76 vs. $1.92 last year. -Revenue: $1.297 Bln vs. $978 Mln last year.
3Q: OULOOK: Adjusted EBITDA: $285 M - $325 M
FY26: OULOOK: Adjusted EBITDA: $1.200 B - $1.300 B
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