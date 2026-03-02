|
02.03.2026 14:14:20
California Resources Corporation Q4 Profit Drops
(RTTNews) - California Resources Corporation (CRC) released earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $12 million, or $0.14 per share. This compares with $33 million, or $0.36 per share, last year.
Excluding items, California Resources Corporation reported adjusted earnings of $40 million or $0.47 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.4% to $924 million from $877 million last year.
California Resources Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $12 Mln. vs. $33 Mln. last year. -EPS: $0.14 vs. $0.36 last year. -Revenue: $924 Mln vs. $877 Mln last year.
