California Resources gewährte Anlegern Blick in die Bücher

California Resources lud am 02.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte California Resources 0,360 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 798,0 Millionen USD – eine Minderung von 13,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 926,0 Millionen USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,15 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei California Resources ein Gewinn pro Aktie von 4,62 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,40 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

