California Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

California Resources gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 8,02 USD gegenüber 1,26 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 967,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 906,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at