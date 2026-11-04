California Resources vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

California Resources präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,760 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,10 Milliarden USD gegenüber 878,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at