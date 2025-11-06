|
06.11.2025 06:31:29
California Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
California Resources hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,76 USD gegenüber 3,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,94 Prozent auf 878,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 997,0 Millionen USD gelegen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
