California Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

California Resources präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 5,76 USD. Im letzten Jahr hatte California Resources einen Gewinn von 1,92 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,01 Prozent auf 1,09 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 821,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at