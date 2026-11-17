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17.11.2026 06:31:28
California Software: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
California Software hat sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
California Software hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 INR je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat California Software im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 70,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 15,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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