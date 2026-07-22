California Software: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

California Software hat am 20.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,68 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 66,3 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 328,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte California Software einen Umsatz von 15,5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at