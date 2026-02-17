California Software: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

California Software hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,16 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 93,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25,4 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 13,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at