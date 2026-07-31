California Water Service Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

California Water Service Group hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte California Water Service Group 0,710 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 308,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte California Water Service Group 265,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at