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30.10.2026 06:31:28
California Water Service Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
California Water Service Group hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat California Water Service Group im vergangenen Quartal 332,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte California Water Service Group 311,2 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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