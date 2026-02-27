California Water Service Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

California Water Service Group hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte California Water Service Group ein EPS von 0,330 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,99 Prozent auf 220,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 222,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,15 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,25 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat California Water Service Group im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 3,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,00 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

