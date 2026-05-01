California Water Service Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

California Water Service Group stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 214,6 Millionen USD gegenüber 204,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at