Calisa Acquisition präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at