Calisa Acquisition: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Calisa Acquisition präsentierte am 25.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,140 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,010 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at