Caliway Biopharmaceuticals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Caliway Biopharmaceuticals hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Caliway Biopharmaceuticals ein EPS von -0,030 TWD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,4 Millionen TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Caliway Biopharmaceuticals einen Umsatz von 9,4 Millionen TWD eingefahren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,230 TWD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Caliway Biopharmaceuticals ein EPS von -0,410 TWD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 14,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 38,04 Millionen TWD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 44,43 Millionen TWD umgesetzt.

