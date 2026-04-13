Caliway Biopharmaceuticals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Caliway Biopharmaceuticals hat am 10.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 TWD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 TWD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at