Caliway Biopharmaceuticals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Caliway Biopharmaceuticals hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Caliway Biopharmaceuticals in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,4 Millionen TWD. Im Vorjahresviertel waren 23,3 Millionen TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at