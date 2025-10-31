Calix: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Calix gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 USD, nach -0,060 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 265,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Calix 200,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at