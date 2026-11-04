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04.11.2026 06:31:28
Calix: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Calix hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Calix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 301,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 265,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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