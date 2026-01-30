|
Calix präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Calix äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 272,5 Millionen USD – ein Plus von 32,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Calix 206,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,260 USD, nach -0,450 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,00 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 831,52 Millionen USD in den Büchern standen.
