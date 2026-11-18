Callan JMB präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,44 USD gegenüber -0,610 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Callan JMB im vergangenen Quartal 1,2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Callan JMB 1,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at