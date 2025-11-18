Callaway Golf Aktie

Callaway Golf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883644 / ISIN: US1311931042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
18.11.2025 19:58:00

Callaway Golf is selling off most of Topgolf on the cheap — and ditching the name

The Callaway golf company is selling off 60% of its stake in its Topgolf business at a significantly discounted valuation, and changing its name back to what it was before the business was purchased.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Callaway Golf Co.mehr Nachrichten