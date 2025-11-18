Callaway Golf Aktie
WKN: 883644 / ISIN: US1311931042
18.11.2025 19:58:00
Callaway Golf is selling off most of Topgolf on the cheap — and ditching the name
The Callaway golf company is selling off 60% of its stake in its Topgolf business at a significantly discounted valuation, and changing its name back to what it was before the business was purchased.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
