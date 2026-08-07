Callaway Golf: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Callaway Golf äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Callaway Golf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 612,2 Millionen USD – eine Minderung von 44,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,11 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at