A&D Aktie
WKN: 345628 / ISIN: JP3160130005
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25.08.2026 23:00:00
Callaway Golf’s apology for ad showing woman being shoved to the ground exposes a major industry blind spot
The viral ad shows a male golfer pushing a female golfer to the ground. Since 2019, women and girls made up nearly 60% of net golfer growth.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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