Callinex Mines gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Callinex Mines hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,050 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at