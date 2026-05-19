SEED Aktie

SEED für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 890217 / ISIN: JP3347000006

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19.05.2026 11:01:52

Calls for ‘No Seed Oil’ Push Companies to Order Up Butter and Beef Tallow

Businesses are finding different (and more costly) ways to fry foods as shoppers demand alternatives to seed oils as part of the Make America Healthy Again movement.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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