WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
26.01.2026 11:07:21
Calls grow for European teams to boycott World Cup 2026
As with Russia in 2018 and Qatar in 2022, politics are dominating the buildup to North America's 2026 World Cup. Could discontent with Donald Trump in Europe see football heavyweights unite to boycott the tournament?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
