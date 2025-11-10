Calumet gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Calumet gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,61 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,180 USD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 1,08 Milliarden USD, gegenüber 1,10 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,04 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at