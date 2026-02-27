Calumet Specialty Products Partners LPPartnership Units Aktie
WKN DE: A0H1BP / ISIN: US1314761032
|
27.02.2026 13:14:31
Calumet Inc. Q4 Loss Narrows
(RTTNews) - Calumet Inc. (CLMT) announced Loss for fourth quarter of -$37.3 million
The company's earnings came in at -$37.3 million, or -$0.43 per share. This compares with -$40.7 million, or -$0.47 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.3% to $1.038 billion from $949.5 million last year.
Calumet Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$37.3 Mln. vs. -$40.7 Mln. last year. -EPS: -$0.43 vs. -$0.47 last year. -Revenue: $1.038 Bln vs. $949.5 Mln last year.
Nachrichten zu Calumet Specialty Products Partners LPPartnership Units
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Calumet Specialty Products Partners LPPartnership Units
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
