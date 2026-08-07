Calumet Specialty Products Partners LPPartnership Units Aktie
WKN DE: A0H1BP / ISIN: US1314761032
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07.08.2026 15:25:53
Calumet Net Loss Narrows In Q2
(RTTNews) - Friday, Calumet, Inc. (CLMT) announced second-quarter financial results, reporting a net loss of $95.9 million, or $1.09 a share, compared to $147.9 million, or $1.70 a share, in the prior year.
Net sales narrowed mainly due to higher revenue and lower operating loss. Also, it was significantly impacted by an unrealized gain of $9.0 million for derivatives and non-cash RINs-related expense of $163.6 million.
Sales for the quarter came in at $1,445.1 million, up from last year's $1,026.6 million.
Operating loss totaled $40 million compared to $101 million in 2025.
In the pre-market hours, CLMT is trading at $40.70, down 2.82 percent on the Nasdaq.
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