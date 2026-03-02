Calumet: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Calumet lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,43 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Calumet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,04 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 949,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Verlust von 0,371 USD je Aktie sowie einen Umsatz 1,03 Milliarden USD prognostiziert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,390 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Calumet -2,670 USD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 4,14 Milliarden USD, gegenüber 4,19 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 1,25 Prozent präsentiert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,326 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 4,13 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at