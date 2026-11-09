Calumet: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Calumet hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,68 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,08 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at