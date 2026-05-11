Calumet zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Calumet hat am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,64 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,870 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,60 Prozent auf 1,03 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 993,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at